В МИД Украины ответили, смогут ли украинцы свободно путешествовать в Европу после вакцинации CoronaVac

14 июня Совет Европейского союза принял рекомендацию о свободном передвижении для вакцинированных против коронавируса. Государствам-членам ЕС рекомендуется предоставлять разрешение на въезд тем гражданам, которые по крайней мере за 14 дней до даты прибытия прошли полную вакцинацию одной из одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вакцин – это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Из всех препаратов, которыми прививают украинцев, только CoronaVac не одобрен ЕМА, но препарат уже находится на рассмотрении регулятора. ВОЗ одобрила его использование в начале июня 2021 года.

“Каждое государство-член ЕС может самостоятельно принимать решение об открытии границ для граждан третьих стран с учетом принципа взаимности в случае, если они прошли полную вакцинацию вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)”, – сообщили в МИД Украины.

В ведомстве напомнили также, что Минздрав Украины заканчивает подготовку украинского шаблона сертификата о вакцинации. После одобрения Кабинетом Министров Украины, МИД будет работать над взаимным признанием таких сертификатов на двустороннем уровне с государствами мира.

В МИД отметили, что в ЕС 14 июня был одобрен регламент о Европейском цифровом сертификате COVID. Регламент вступает в силу 1 июля 2021 и создает условия для признания сертификатов вакцинации третьих стран. Сертификаты ЕС о вакцинации будут выдаваться всем лицам, привитым признанными EMA и ВОЗ вакцинами против COVID-19.

Таким образом, из ответа МИД следует, что международный сертификат вакцинации, выданный в Украине после вакцинации CoronaVac, также будет действителен в ЕС – при условии признания украинских сертификатов Евросоюзом.

В Минздраве на запрос “ГОРДОН” подчеркивали, что украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 китайским препаратом CoronaVac, смогут получить свидетельство о вакцинации международного образца.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Речь идет о туристах, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая 2021 года согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщается на сайте ЕС. Система официально заработает с 1 июля, хотя некоторые страны запустили ее раньше.

Сертификат имеет вид QR-кода с цифровой подписью для защиты от подделки. Однако пограничники и другие проверяющие будут принимать и распечатанные версии, несмотря на название “цифровой сертификат”.

В Украине прививают препаратами AstraZeneca (Covishield и SKBio), Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech (CoronaVac). ВОЗ внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уверял, что завершившие вакцинацию препаратом CoronaVac получат международный сертификат о вакцинации.

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