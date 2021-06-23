В Раде зарегистрировали проект постановления относительно прекращения дипотношений Украины с Беларусью

По мнению нардепов, принятие Радой заявления “будет способствовать усилению международного давления на должностных лиц Беларуси”.

В пояснительной записке отмечается, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, предложил боевикам “ЛНР” приехать в Минск и допросить задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича относительно его возможного участия в боях на Донбассе.

Заявление предусматривает “непризнание выборов президента Беларуси, осуждение сотрудничества с террористами ОРДЛО”.

Украина также “призывает демократические страны мира к продолжению и усилению политического и экономического давления на Беларусь и до введения персональных санкций в отношении должностных лиц Беларуси”.

Инициаторами постановления стали четыре нардепы от “Европейской солидарности” (Алексей Гончаренко, Ирина Фриз, София Федина, Николай Княжицкий), депутат от “Голоса” Юлия Клименко, внефракционная Оксана Савчук и член группы “За майбутнє” Игорь Гузь.

Контекст:

Отношения Киева и Минска испортились после президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Украина, как и ряд других стран, не признала Лукашенко легитимным главой республики, а также осудила насилие против участников протестов в республике. В ноябре Украина присоединилась к санкциям ЕС против властей Беларуси.

12 августа прошлого года Офис генерального прокурора Украины обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче задержанных под Минском 28 представителей частной военной компании “Вагнер” (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. Однако 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Из-за этого решения Министерство иностранных дел Украины 17 августа впервые в истории отношений с Беларусью вызвало для консультаций в Киев посла в Минске Игоря Кизима.

26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а 28 мая запретила белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Решение было принято в связи с ситуацией, сложившейся 23 мая во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины – Вильнюс, и в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров. После принудительной посадки самолета в аэропорту Минска (якобы из-за минирования) белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Лукашенко утверждал, что Протасевич и Сапега “убивали людей на Донбассе”. Однако основатель полка “Азов” Андрей Билецкий рассказал, что журналист присоединился к украинским добровольцам в качестве военного корреспондента. Родители Протасевича тоже говорят, что на Донбассе он был в качестве журналиста и фотографа.

“Генпрокуратура” террористической организации “ЛНР” заявляла, что обратилась к Беларуси с просьбой передать ей Протасевича. 1 июня Лукашенко согласился, чтобы террористы “ЛНР” допросили Протасевича. “Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы”, – сказал он.

16 июня так называемый “генеральный прокурор ЛНР” Сергей Горенко заявил, что “ЛНР” удалось провести “следственные действия” с Протасевичем.

Сам Протасевич 3 июня в эфире белорусского государственного канала говорил, что в 2014 году был на Донбассе журналистом при “Азове”, не входил в штат и не был в зоне боевых действий.

—