 

Журналист Козырев и доктор Свет запустили флешмоб «Прекратите нашивать желтую звезду»

23.06.2021, 17:48, Новости дня
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Сотрудник телеканала «Дождь» Михаил Козырев в соцсетях обратился к актерам, которые нашивают желтую звезду в знак протеста против дискриминации невакцинированных от коронавируса.

«Господа актеры! Прекратите нашивать желтую звезду. Это оскорбление памяти миллионов умерщвленных», – сообщил Козырев в своем Facebook.

В комментариях он указал, что этим занимается актер Егор Бероев и актер театра и кино Григорий Данцигер.

Козырева поддержал российский врач-кардиолог, главный врач Первой городской больницы имени Пирогова в Москве Алексей Свет. «Артист Бероев, видимо, не в курсе, что с желтой звездой не в общепит не пускали, а жгли, убивали в газовых камерах», – подчеркнул врач.

«За этим символом сожженные и погибшие, женщины, старики, дети… Не в ресторан их не пустили. Это просто пошлость и дурной вкус. А непривитый человек, распространяющий вирус, угрожая безопасности моих родных и близких, коллег, наконец, – это не угроза жизни людей? Артист Егор Бероев жив и здоров, благодаря прививкам, которые ему сделали в детстве», – добавил Свет.

Он подчеркнул, что ограничение контактов – это путь к снижению количества заражений, по его мнению, это должно быть понято и артистам.

Во вторник Бероев в ходе вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился «дискриминацией» россиян, непривитых от коронавируса. На сцену актер поднялся с желтой шестиконечной звездой, нашитой на пиджак. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев, чтобы выделять их среди других людей. Бероев объяснил, что таким образом он решил выразить протест против того, что невакцинированные люди, по его мнению, становятся людьми второго сорта.

Сам Бероев не прививался. «Мое тело – мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком – житель ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми благами и правами», – сообщил он.

Позже артиста раскритиковали профессора, блогеры, писатели и другие общественные деятели.

Певец Лев Лещенко, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию с Бероевым, подчеркнул, что в стране нет дискриминации непривитых людей.



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