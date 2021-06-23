Тегеран анонсировал снятие с Ирана более 1 тыс. американских санкций времен Трампа

С Ирана вскоре снимут свыше 1 тыс. санкций в экономической сфере, введенных при прежнем президенте США Дональде Трампе, сообщил глава администрации иранского президента Хасана Роухани Махмуд Ваези.

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и снятию санкций США продвинулись далеко вперед, сказал Ваези, передает РИА «Новости».

«Согласовано снятие санкций по всем экономическим вопросам. На данный момент достигнуто соглашение в вопросах банков, страхования, нефти и судоходству. Все это уже согласовано. На основе соглашения будет снято около 1040 санкций времен Трампа… Достигнута договоренность об отмене эмбарго в отношении лиц и аппаратов, относящихся к администрации Верховного лидера страны», – добавил он.

На основе переговоров лежат санкции, введенные до президентского срока Трампа в 2015 году, добавил он.

Ранее постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что Комиссия по ядерной сделке на переговорах в Вене достигла значительного прогресса.

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) длятся в Вене с апреля, в середине июня стартовал шестой раунд консультаций.