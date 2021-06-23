Главврач филатовской больницы раскритиковал Бероева за сравнение вакцинации с холокостом

Актер Егор Бероев совершил возмутительный поступок, сравнив вакцинацию против коронавируа с Холокостом, сообщил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко.

«При всем уважении к таланту Егора Бероева (а я смотрел не один фильм, где он играл), не могу не высказаться о его недавнем выступлении на тему вакцинации. Возмутительно слышать такие слова со сцены от образованного и популярного человека, чье мнение может оказаться решающим для многих при принятии решения о вакцинации. При чем здесь вражда? О чем вообще речь?», – написал Вечорко в своем Telegram-канале.

По его мнению, вакцинацию необходимо обсуждать медикам, микробиологам и санитарным врачам, «тем, кто знает, что такое вирус, видел его, бывал в красной зоне, тем, кто знает, что на кону стоят жизни»

«Мнение должно быть взвешенным и компетентным. Из-за досужих разговоров мы уже видим результат медленной вакцинации москвичей, теперь снова живем на пике третьей волны. Что нам еще нужно? Получить вторую Италию или Америку? Или все-таки последовать примеру цивилизованных стран, в том числе Израиля. Честь, достоинство – слова прекрасные, но в данном случае, когда мы уже больше года живем в экстремальном режиме, сдерживаем натиск вируса, эти слова больше уместны по отношению к тем, кто ведет себя ответственно. Только коллективный иммунитет, только вакцинация, без вариантов», – заключил Вечорко.

Во вторник Бероев в ходе вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился «дискриминацией» россиян, непривитых от коронавируса. На сцену актер поднялся с желтой шестиконечной звездой, нашитой на пиджак. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев, чтобы выделять их среди других людей. Бероев объяснил, что так выражает протест против того, что невакцинированные люди, по его мнению, становятся людьми второго сорта.

Позже артиста раскритиковали профессора, блогеры, писатели и другие общественные деятели.

Певец Лев Лещенко, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию с Бероевым, подчеркнул, что в стране нет дискриминации непривитых людей.