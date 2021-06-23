Путин предложил Кадырову вновь идти на выборы главы Чечни

По мнению Путина, при личном участии Кадырова Чечня стала “одним из наиболее безопасных субъектов РФ”. Чеченский народ сделал свой выбор “через испытания, а подчас и страдания”, сказал Путин.

Главу России порадовало, что под руководством Кадырова в Чечне “серьезно развивается экономика”. Столицу республики Грозный “не узнать”, отметил Путин.

Кадыров, по словам президента РФ, работает эффективно и знает ситуацию изнутри. В свою очередь, чеченский лидер поблагодарил Путина за доверие и поддержку. Он вспомнил, что их первая встреча проходила в “сложный период, когда в Чечне действовали международные террористы”.

Контекст:

Выборы главы Чечни состоятся 19 сентября, в единый день голосования.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, его кандидатуру по представлению президента РФ утверждал местный парламент. В 2016 году прошли прямые выборы главы республики, Кадыров получил более 97% голосов.

Глава Чечни говорил, что никогда не задумывался о высоких должностях на федеральном уровне. По его мнению, президентом РФ должен быть именно Путин, так как иной вариант “приведет к национальной катастрофе”.

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский говорил, что “Россия президента Путина входит в состав Чечни, которой руководит Кадыров”.

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