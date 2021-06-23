Путин предложил Кадырову вновь идти на выборы главы Чечни
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По мнению Путина, при личном участии Кадырова Чечня стала “одним из наиболее безопасных субъектов РФ”. Чеченский народ сделал свой выбор “через испытания, а подчас и страдания”, сказал Путин.
Главу России порадовало, что под руководством Кадырова в Чечне “серьезно развивается экономика”. Столицу республики Грозный “не узнать”, отметил Путин.
Кадыров, по словам президента РФ, работает эффективно и знает ситуацию изнутри. В свою очередь, чеченский лидер поблагодарил Путина за доверие и поддержку. Он вспомнил, что их первая встреча проходила в “сложный период, когда в Чечне действовали международные террористы”.
Контекст:
Выборы главы Чечни состоятся 19 сентября, в единый день голосования.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, его кандидатуру по представлению президента РФ утверждал местный парламент. В 2016 году прошли прямые выборы главы республики, Кадыров получил более 97% голосов.
Глава Чечни говорил, что никогда не задумывался о высоких должностях на федеральном уровне. По его мнению, президентом РФ должен быть именно Путин, так как иной вариант “приведет к национальной катастрофе”.
Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский говорил, что “Россия президента Путина входит в состав Чечни, которой руководит Кадыров”.
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