Взрыв в пятиэтажке под Киевом. Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве и поджоге

“Гражданину сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, взрыва, повлекшего тяжкие последствия (п. 4 ч. 2 ст. 115 , ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины)”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, житель Белогородки устроил поджог, пытаясь скрыть следы убийства.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители продолжают сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства преступления.

Контекст:

21 июня в селе Белогородка под Киевом произошел взрыв в пятиэтажке. Пожар тушили шесть часов, выгорели несколько квартир. В одной из квартир спасатели нашли тело погибшего. Всего пострадали девять человек, трое из них попали в больницу.

В ГСЧС заявляли, что причина пожара точно не в газе, и не исключали наличие взрывного устройства.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал как можно скорее установить причины взрыва.

22 июня начальник полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что 47-летний мужчина погиб не в огне, а в результате убийства. “Выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких”, – написал Небытов.

По его словам, полицейские задержали человека, который “обоснованно подозревается в совершении этого убийства”. Это моряк 1978 года рождения, который живет неподалеку от места совершения преступления и имеет семью в оккупированном Севастополе.

23 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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