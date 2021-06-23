Обнародованы протоколы закрытых судебный заседаний по делу опеки над Спирс. СМИ рассказали, как артистка семь лет противостоит отцу

Публикация вышла накануне очередного заседания суда – ожидается, что Спирс лично выступит перед судьями, чтобы вновь попросить их лишить отца Джейми Спирса статуса опекуна, в котором он находится с 2008 года.

В публикации отмечается, что Спирс противостояла опекунству отца чаще, чем это известно публике. Так в одном из отчетов за 2016 год говорится, что Спирс в разговоре со следователем назвала опеку со стороны отца предметом ее контроля и подавления, а себя – человеком, которого используют. В частности, артистка отметила, что ей нельзя было заводить друзей без ведома отца и даже выбирать цвет мебели. Также из протоколов стало известно, что отец ограничил ее расходы до $2 тыс. в неделю.

Артистка рассказывала, что “любые ошибки приводили к серьезным последствиям”. Несмотря на это следователь после консультаций с врачами и опекунами принял решение оставить артистку под опекой отца, отмечается в статье.

В 2019 году Спирс в суде заявляла, что попечительский совет принудительно заставил ее остаться в психиатрической клинике.

Кроме того, в протоколе закрытого судебного заседания, которое состоялось в 2014 году, Спирс просила лишить отца статуса опекуна, ссылаясь на его пьянство.

Представили Джейми Спирса отказались комментировать изданию опубликованную информацию.

Контекст:

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

В декабре того же года отец певицы заявил, что будет стремиться защитить ее от “людей, которые преследуют корыстные цели”, а дочь охарактеризовал как человека, который “нуждается в особой защите”.

В начале февраля 2021 года накануне очередного судебного заседания сервис Hulu и издание The New York Times презентовали документальный фильм, снятый по материалам редакции о жизни певицы, которые были опубликованы за последние 12 лет. В картине отец Спирс представлен в негативном контексте, как человек, который использует талант дочери ради собственного обогащения.

11 февраля судья Высшего суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни приняла решение, что компания Bessemer Trust остается в статусе опекуна Спирс вместе с ее отцом.

В марте 2021 года певица спустя полтора месяца после премьеры раскритиковала фильм Framing Britney Spears о ее жизни под опекой отца.

Поклонники артистки не исключили, что текст был написан и опубликован в ее блоге кем-то другим, так как бойфренд Спирс, фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Ашгари после просмотра этой картины публично назвал отца певицы “полным придурком”, а ее коллеги по шоу-бизнесу высказались в ее поддержку.

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