“Его роль – торговля воздухом”. Коболев и Зеркаль – о последней части “пленок Медведчука” и его участи в переговорах по газу

Об этом в интервью LB.ua бывший глава НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев и советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, которая в 2014 году была замминистра иностранных дел, рассказали в контексте беседы о “пленках Медведчука”, которые опубликовали журналисты проекта Bihus.Info.

Коболев отметил, что записи фрагментарны, Зеркаль – что они показывают “интерпретацию событий”.

Зеркаль рассказала, что перед каждым раундом трехсторонних переговоров Украина – Россия – Еврокомиссия украинская делеагция готовила техзадание, в котором очерчивали основные цели, но не прописывали шаги их достижения.

По мнению Коболева, “с большой вероятностью” это техзадание у россиян оказывалось быстрее чем у украинской стороны.

“Было бы неразумно испытывать иллюзии относительно того, что русские не знали текста наших заданий на переговоры”, – сказал экс-глава НАК.

Когда журналисты спросили о роли пятого президента Петра Порошенко в этих переговорах, экс-замминистра энергетики Игорь Диденко рассказал о беседе между Порошенко, тогдашним послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и главой “Газпрома” Алексеем Миллером.

“И вот мы сидим в кабинете [премьер-министра Украины Арсения] Яценюка, звонит прямой телефон от Президента и Порошенко говорит: “Ну, они у меня были и, да, намеки на “РосУкрЭнерго–2″ звучали, однако мы будем идти только к прямым отношениям. Только”. Мы выдохнули”, – сказал Диденко.

Журналист отметила, что на пленках есть эпизод, из которого следует, что Медведчук вел переговоры по этому поводу с Порошенко.

“Не представляю, говорил ли Медведчук с Порошенко и о чем. В контексте трехсторонних переговоров, роль Медведчука весьма туманна – торговля воздухом”, – отреагировал Коболев.

Зеркаль сказала, что у нее после прослушивания пленок сложилось впечатление, что Медведчук на записях манипулирует. По ее мнению, трудно сказать, он делал это сознательно или же Порошенко ввел его в заблуждение.

“Я считаю, что Виктор Владимирович занимал в то время позицию “дурить всех и обо всем” – в понятных личных коммерческих интересах”, – добавил Диденко.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его соратнику Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

После этого журналисты проекта Bihus.Info опубликовали три фрагмента пленок, где фигурирует якобы Медведчук. В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков “ЛНР” угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и “сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино”. Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров.

Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”.

31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.

8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорам по газу и электричестве.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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