 

“Его роль – торговля воздухом”. Коболев и Зеркаль – о последней части “пленок Медведчука” и его участи в переговорах по газу

23.06.2021, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом в интервью LB.ua бывший глава НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев и советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, которая в 2014 году была замминистра иностранных дел, рассказали в контексте беседы о “пленках Медведчука”, которые опубликовали журналисты проекта Bihus.Info.

Коболев отметил, что записи фрагментарны, Зеркаль – что они показывают “интерпретацию событий”. 

Зеркаль рассказала, что перед каждым раундом трехсторонних переговоров Украина – Россия – Еврокомиссия украинская делеагция готовила техзадание, в котором очерчивали основные цели, но не прописывали шаги их достижения. 

По мнению Коболева, “с большой вероятностью” это техзадание у россиян оказывалось быстрее чем у украинской стороны. 

“Было бы неразумно испытывать иллюзии относительно того, что русские не знали текста наших заданий на переговоры”, – сказал экс-глава НАК. 

Когда журналисты спросили о роли пятого президента Петра Порошенко в этих переговорах, экс-замминистра энергетики Игорь Диденко рассказал о беседе между Порошенко, тогдашним послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и главой “Газпрома” Алексеем Миллером. 

“И вот мы сидим в кабинете [премьер-министра Украины Арсения] Яценюка, звонит прямой телефон от Президента и Порошенко говорит: “Ну, они у меня были и, да, намеки на “РосУкрЭнерго–2″ звучали, однако мы будем идти только к прямым отношениям. Только”. Мы выдохнули”, – сказал Диденко. 

Журналист отметила, что на пленках есть эпизод, из которого следует, что Медведчук вел переговоры по этому поводу с Порошенко. 

“Не представляю, говорил ли Медведчук с Порошенко и о чем. В контексте трехсторонних переговоров, роль Медведчука весьма туманна – торговля воздухом”, – отреагировал Коболев. 

Зеркаль сказала, что у нее после прослушивания пленок сложилось впечатление, что Медведчук на записях манипулирует. По ее мнению, трудно сказать, он делал это сознательно или же Порошенко ввел его в заблуждение. 

“Я считаю, что Виктор Владимирович занимал в то время позицию “дурить всех и обо всем” – в понятных личных коммерческих интересах”, – добавил Диденко. 

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его соратнику Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

После этого журналисты проекта Bihus.Info опубликовали три фрагмента пленок, где фигурирует якобы Медведчук. В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков “ЛНР” угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и “сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино”. Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров. 

Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”.

31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.

8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорам по газу и электричестве. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.03 / Пашинян подтвердил выполнение Россией союзнических обязательств

20.07 / Лидеры ЕС продлили переговоры о финансовой помощи в связи с пандемией

02.11 / Власти Британии раскритиковали за промедление с карантином

21.12 / Трамп предотвратил шатдаун в США

10.09 / Япония намерена провести Олимпиаду в 2021 году даже в условиях пандемии

04.01 / В Техасе мужчина застрелил пастора в церкви

17.03 / В Талибане потребовали вывода американских войск из Афганистана

16.09 / Apple представила новую модель планшета iPad

29.11 / Иранские «Аль-Кудс» собрались мстить за убийство физика-ядерщика Фахризаде

21.09 / Сокамерник постриг Ефремова в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика