В Офисе генпрокурора Украины рассказали, сколько Россия и ее боевики совершили преступлений в Крыму и на Донбассе

“Более 30 тысяч уголовных преступлений совершила Россия и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Военные преступления, которым нет оправдания”, – отметил замгенпрокурора.

Понад 30 тис кримінальних правопорушень вчинено РФ та підконтрольними НЗФ на окупованих територіях Криму та Донбасу. Воєнних злочинів, яким немає виправдання. Юристи-практики пояснюють, чому так важливий законопроект #2689 про покарання воєнних злочинців. https://t.co/rl8usSo6yQ

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 23, 2021

Контекст:

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале декабря 2020 года Мамедов сообщал, что в целом Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму.

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