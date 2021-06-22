Das Erste – главными темами предстоящего саммита министров иностранных дел ЕС станут Белоруссия и Россия

На предстоящем саммите министров иностранных дел ЕС будут обсуждать новые санкции против Белоруссии, пишет Das Erste. Брюссель намерен ввести экономические ограничения против ведущих белорусских госпредприятий. Второй важной темой станут отношения с Россией: отмечается, что некоторые страны — члены ЕС, такие как Франция, будут ратовать за выстраивание конструктивных и позитивных связей с Москвой.



Reuters

Министры иностранных дел ЕС солидарны в том, что принудительная посадка в Минске самолёта компании Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича должны возыметь серьёзные последствия для Александра Лукашенко, пишет Das Erste. На предстоящем саммите главы европейских внешнеполитических ведомств обсудят экономические санкции против Белоруссии.

Планируется частично либо полностью запретить торговые сделки в ключевых для белорусской экономики областях, пишет издание: к таковым относятся нефтегазовая промышленность, производство калия и фосфатов, а также табачная индустрия. Отмечается, что санкции должны, в первую очередь, ударить по белорусским госпредприятиям.

Как пишет Das Erste, финансовые санкции поначалу вызывали споры. Против них выступила Австрия, чьи банки активно представлены в стране. Между тем в Брюсселе намереваются запретить банкам из ЕС давать Белоруссии кредиты.

Также на повестке дня находятся персональные санкции, подразумевающие запрет на въезд и заморозку активов, пишет издание. В санкционном списке ЕС находятся 78 человек из окружения Лукашенко, по мнению Брюсселя, причастных к жёсткому подавлению протестов и принудительной посадке рейса Ryanair в Минске. Впрочем, некоторые критики отмечают, что персональные санкции будут иметь символический характер, заключающийся в том, что белорусские элиты переориентируются на Россию.

Второй важной темой предстоящего саммита станут отношения с Россией: как отмечает Das Erste, в этом вопросе намечаются противоречивые дебаты. В конце прошлой недели верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель предупредил, что Брюсселю стоит приготовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой. Он также предложил «трёхсторонний» план, подразумевающий противостояние с Россией, но также и поиск диалога с ней по ряду важных вопросов.

План Борреля вызвал в ЕС сдержанную реакцию, отмечает издание. Европейские дипломаты критиковали его, говоря о том, что в плане мало конкретного и мало нового. По словам одной из представительниц европейского дипломатического корпуса, одной из главных сторонниц построения конструктивных и позитивных отношений с Россией станет Франция. О конкретных шагах в этом направлении должен рассказать глава французского МИД на грядущем саммите. Как отмечает издание, защищать эту позицию будет непросто: такие государства ЕС, как Польша и страны Балтии, напротив, призывают ужесточить курс в отношении России.