Экс-разведчик КГБ Швец: Путину нужно было продемонстрировать Байдену, что он – главный “смотрящий” по России на международной арене

“Путину нужно было продемонстрировать Байдену, что он тот человек, который может брать на себя ответственность за то, что делает Россия, прежде всего на международной арене, и внутри страны. И именно с ним нужно иметь дело, он – главный “смотрящий” по России на международной арене”, – заявил Швец.

Он отметил, что его точка зрения подтверждается статьей шефа московского бюро New York Times, вышедшей в день встречи, в которой также говорилось, в том числе со ссылкой на источники в Кремле, о том, что Путин будет добиваться признания своей ведущей роли в России.

“Вы признаете, что Путин является главным, и перестаете его, как говорят некоторые мои знакомые в Украине, “чмырить”, и дадите ему свободу действий внутри страны. И тогда все остальные вопросы решаются элементарно”, – пересказал Швец позицию, представленную в статье.

По его словам, целью Байдена, в свою очередь, было посмотреть, в каком состоянии Путин и может ли он отвечать за Россию и выполнять свои обещания. Кроме того, считает Швец, Байден хотел передать послания от G7 и НАТО о том, что в случае, если режим Путина продолжит вести себя нынешним образом, санкции США в отношении госдолга России будут расширены и к ним присоединятся европейские союзники.

Контекст:

Байден и Путин 16 июня встретились в Женеве на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

По итогам встречи Путин назвал разговор с Байденом “весьма конструктивным” и результативным и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”, а Байден счел “хорошей, позитивной” атмосферу встречи.

На встрече лидеры стран договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак.

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