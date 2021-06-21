 

Экс-разведчик КГБ Швец: Путину нужно было продемонстрировать Байдену, что он – главный “смотрящий” по России на международной арене

21.06.2021, 22:24, Новости дня
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“Путину нужно было продемонстрировать Байдену, что он тот человек, который может брать на себя ответственность за то, что делает Россия, прежде всего на международной арене, и внутри страны. И именно с ним нужно иметь дело, он – главный “смотрящий” по России на международной арене”, – заявил Швец.

Он отметил, что его точка зрения подтверждается статьей шефа московского бюро New York Times, вышедшей в день встречи, в которой также говорилось, в том числе со ссылкой на источники в Кремле, о том, что Путин будет добиваться признания своей ведущей роли в России.

“Вы признаете, что Путин является главным, и перестаете его, как говорят некоторые мои знакомые в Украине, “чмырить”, и дадите ему свободу действий внутри страны. И тогда все остальные вопросы решаются элементарно”, – пересказал Швец позицию, представленную в статье.

По его словам, целью Байдена, в свою очередь, было посмотреть, в каком состоянии Путин и может ли он отвечать за Россию и выполнять свои обещания. Кроме того, считает Швец, Байден хотел передать послания от G7 и НАТО о том, что в случае, если режим Путина продолжит вести себя нынешним образом, санкции США в отношении госдолга России будут расширены и к ним присоединятся европейские союзники.

Контекст:

Байден и Путин 16 июня встретились в Женеве на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

По итогам встречи Путин назвал разговор с Байденом “весьма конструктивным” и результативным и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”, а Байден счел “хорошей, позитивной” атмосферу встречи.

На встрече лидеры стран договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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