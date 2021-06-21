 

Новоизбранный президент Ирана отказался встречаться с Байденом

21.06.2021, 22:24, Новости дня
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Говоря об иранско-американских отношениях, Раиси заявил, что Штаты должны “выполнять взятые на себя обязательства, отменить все санкции и продемонстрировать свою честность”.

Вместе с тем, когда журналисты спросили у иранского президента, встретится ли он с американским лидером Джо Байденом в случае отмены санкций, тот коротко ответил: “Нет”.

Раиси и сам находится под санкциями США. Международная правозащитная организация Amnesty International обвиняет Раиси в преступлениях против человечности. Его считают причастным к массовым казням политических заключенных в 1988 году и в насильственном подавлении протестов в 2009 году.

Контекст:

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Байден в феврале говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкции против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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