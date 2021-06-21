 

Украина преодолела российское лобби в ПАСЕ по вопросу крымских татар – Мезенцева

21.06.2021, 21:26, Новости дня
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“Еще не начались голосования на летней сессии, но мы уже можем констатировать огромную победу. Сам факт того, что файл, который называется “состояние крымских татар”, а мы его еще называем “о нарушении прав крымских татар”, есть на летней сессии, – это огромная победа”, – отметила председатель украинской делегации в ассамблее.

Мезенцева также сообщила, что в течение апреля – мая вся делегация боролась против поправок российского лобби, которые могли подорвать содержание документа и его направленность на защиту крымских татар.

“То есть лобби российское мы сбили”, – отметила народный депутат.

Она выразила уверенность, что правки, которые подала Украина, будут поддержаны во время голосования за резолюцию, ведь их уже утвердил профильный комитет ПАСЕ.

Контекст:

21 июня в Страсбурге началась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Главная тема сессии – 10-летие принятия конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

23 июня на сессии состоятся дебаты о ситуации с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыму. По итогам дебатов запланировано принятие резолюции.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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