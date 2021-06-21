 

Зеленский о взрыве под Киевом: Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее

21.06.2021, 21:26, Новости дня
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“Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в пятиэтажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее”, – отметил он.

Зеленский также добавил, что местные власти и облгосадминистрация должны предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов.

Щирі співчуття у зв’язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше. Місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань. pic.twitter.com/4mn7yAwVIT

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2021

Контекст:

21 июня в селе Белогородка под Киевом произошел взрыв в пятиэтажке. Как отмечет “Укринформ”, в результате пожара выгорело минимум семь квартир. Причины происшествия пока что не сообщаются.

Пожар тушили шесть часов. В одной из квартир спасатели нашли тело погибшего. Всего пострадали девять человек, трое из них попали в больницу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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