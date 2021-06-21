“После гола Австрии у Украины не было шансов вернуться в игру”. Шевченко назвал причину поражения сборной на Евро 2020

По словам главного тренера сборной, команде прежде всего не хватило физических кондиций.

“Мы сегодня опаздывали везде, проигрывали дуэли. Даже те моменты, которые, образно, пытались за счет структуры играть. Было очень много невынужденных ошибок, ошибались очень много – это говорит об усталости”, – сказал Шевченко.

Он отметил, что после забитого мяча в ворота сборной Украины, который стал результатом серии ошибок, у команды “практически не было шансов даже вернутся в игру”.

“Ребята отдали все, что у них было”, – резюмировал тренер Шевченко.

Контекст:

В первом туре Евро 2020 сборная Украины по футболу 13 июня в Амстердаме проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии, но сохранила теоретические шансы выйти в плей-офф турнира в качестве одной из четырех лучших команд турнира, занявших третьи места в своих группах. Дальнейшая судьба украинской команды определится в среду, когда будут сыграны все матчи группового раунда.

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