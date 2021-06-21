“Друг Лукашенко”. В санкционный список ЕС против Беларуси попал российский бизнесмен

“Известный российский бизнесмен, имеющий бизнес-интересы в Беларуси в секторах энергетики, калийных удобрений, гостиничном бизнесе и других сферах. Давний друг Александра Лукашенко”, – говорится в обосновании внесения бизнесмена в список.

В ЕС подчеркнули, что благодаря дружбе с Лукашенко Гуцериев имеет влияние на политическую элиту Беларуси.

“Сафмар” – компания, контролируемая Гуцериевым, – была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы во время энергетического кризиса между Беларусью и Россией в начале 2020 года”, – подчеркивают в ЕС.

Также отмечается, что Лукашенко обещал переименовать город Любань в Минской области в Гуцериевск. В ЕС также отметили, что когда журналисты нашли у Лукашенко секретную резиденцию, Гуцериев заявил, что она принадлежит ему.

Кроме того, Гуцериев был одним из гостей на тайной инаугурации Лукашенко в сентябре 2020 года.

Всего в новом санкционном списке Евросоюза 78 человек и восемь организаций. По мнению ЕС, семеро из них ответственны за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, а остальные фигуранты списка открыто поддерживают Лукашенко или прямо получают выгоду от действий белорусских властей.

Помимо ЕС, 21 июня новые санкции против Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. В списках – руководители силовых структур, члены Центризбиркома, чиновники министерства транспорта и другие.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

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