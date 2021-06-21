В Белом доме объявили о распространении 55 из 80 млн доз бесплатных вакцин от COVID-19. В списке стран-получателей – Украина

Примерно 41 млн доз препаратов (75%) от COVID-19 будут распределены через COVAX.

Отмечается, что приоритет для получения этих вакцин следует отдавать тем, кто подвергается наибольшему риску, в частности – медработникам, согласно национальным планам по вакцинации против коронавируса.

“Около 14 млн доз (25% из 55 млн) вакцин будут переданы таким получателям, как Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Гаити, Гана, Грузия, Доминиканская Республика, Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Индонезия, Иордания, Ирак, Йемен, Кабо-Верде, Кения, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Молдова, Нигерия, Оман, Пакистан, Панама, Тунис, Украина и Филиппины”, – подчеркнули в Белом доме.

Контекст:

17 мая Байден заявлял, что к концу июня 2021 года Соединенные Штаты отправят 80 млн доз вакцин, чтобы помочь странам, борющимся с пандемией коронавируса. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял 1 июня, что власти США сообщат о распределении вакцины “где-то в течение следующей недели или двух недель”.

Как отмечал CNN, Байден заявлял, что США предоставят другим странам 60 млн доз вакцины от AstraZeneca, а также препараты фирм Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

3 июня Белый дом сообщил о планах на распределение первых 25 млн доз вакцины против коронавируса из около 80 млн доз, которые страна намерена передать другим государствам. Среди получателей – Украина, но точное количество доз, которые получит страна, в сообщении не указано.

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