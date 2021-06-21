Ролик, где 48-летняя Хайди Клум энергично трясет бедрами, собрал свыше 760 тыс. лайков
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“Привет, понедельник”, – написала Клум, добавив к посту хештег #keepdancing – “продолжай танцевать”.
Что думают подписчки знаменитости о ее танцах – неизвестно, поскольку клум отключила возможность комментирова ее запаси.
Контекст:
В прошлом Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. После завершения модельной карьеры она снимается в кино, на телевидении и в клипах.
Модель замужем за музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Он моложе Клум на 16 лет.
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