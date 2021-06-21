 

Массовое отравление в Харькове. Число пострадавших выросло до 85

21.06.2021, 20:26, Новости дня
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По ее словам, на сегодня госпитализированы 81 человек, в том числе 18 детей.

“Еще четверо лечатся амбулаторно. Диагноз – острый энтероколит. Состояние здоровья больных удовлетворительное”, – сказала она.

Среди заболевших, по данным Карловой, есть двое сотрудников кафе, в котором отравились люди. 

Контекст:

17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек. Позднее число госпитализированных возросло. 

По данным заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, отравившиеся перед этим ели суши в ресторанах “Мафия” и “Якитория”. Она предположила, что отравление могло произойти из-за некачественных продуктов, возможно из-за сырой рыбы.

По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы. Полицейские вместе с сотрудниками Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей устроили осмотр ресторанов, в том числе, проверили работу холодильников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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