Российских туристов задержали в Чаде

В Республике Чад в Африке задержана группа российских туристов, в их числе руководитель одного из новосибирских пабликов «Аст-54» Виталий Полищук, об этом заявили в самом сообществе в соцсетях.

«Администратор «Аст-54» задержан в Чаде в составе группы путешественников. 19 мая группа путешественников из России, включая Виталия Полищука и Алексея Камерзанова, прибыла в столицу Камеруна Яунде», – говорится в сообщении на странице паблика во «ВКонтакте».

Общее число задержанных не указывается. Согласно этим данным, туристы пересекли границу с Чадом 25 мая, они приехали в город Нджамена, там к ним присоединились еще пятеро, в том числе туристка из Литвы. 28 мая участники выехали из Нджамены для поездки по Чаду, маршрут был согласован с МВД страны и пролегал на север, в сторону плато Эннеди и границы с Ливией.

После того, как группа прошла около 80% маршута, при обходе региона в нагорье Тибести группа осталась в городе Файя-Ларжо. 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме и с автоматами и резиновыми дубинками, и потребовали идти в полицейский участок.

В полиции их вещи досмотрели, конфисковали средства связи, часть вещей и паспорта. После этого они поехали в место, которые военные называли «особняком главы провинции», оттуда их отправили на самолете в Нджамену. Их доставили в гостиницу, где они находятся до сих пор.

«У российского консульства возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов. По истечении трех суток, когда чадская сторона должна была, следуя протоколу, либо предъявить обвинения, либо отпустить туристов, ничего не произошло. Задержанные все еще находятся в отеле и не имеют никакой информации о происходящем. Связь они держат через телефоны, которые не были изъяты при обыске, так как лежали глубоко в сумках», – указали в паблике.