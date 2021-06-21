 

Премьер Испании планирует помиловать лидеров каталонских сепаратистов

21.06.2021, 18:28, Новости дня
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Речь идет о девяти лидерах движения за отделение региона от Испании в 2017 году. Еще три человека были признаны виновными в неповиновении, но не являются заключенными.

Документы о помиловании направят в правительство уже 22 июня. Против решения о помиловании протестовали десятки тысяч людей, но власти считают, что этот шаг поможет снизить напряжение в Каталонии.

“Завтра, руководствуясь конституционным духом прощения, я предложу правительству утвердить помилование”, – сообщил Санчес во время выступления в Барселоне.

Попытка отделения полуавтономного региона завела Испанию в наибольший политический кризис последних сорока лет. Против помилования сепаратистов, согласно опросу газеты El Mundo, выступает 61% испанцев. Против выступил и Верховный суд.

Сами же сторонники отделения Каталонии считают помилование лишь пропагандой и настаивают на мнении, что их лидеры вообще не должны были оказаться в тюрьме.

Контекст:

В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции. 

14 октября 2019 года в Барселоне начались акции протеста, вызванные решением Верховного суда Испании, приговорившего 12 политиков к длительным тюремным срокам за организацию референдума о независимости Каталонии. Многотысячные митинги прошли в центре города и в аэропорту. В нескольких местах произошли столкновения протестующих с полицией.

17 октября Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости Каталонии. В Конституционном суде Испании заявили, что попытки лидеров региона инициировать референдум будут иметь правовые последствия.

В декабре прошлого года стало известно, что в Испании расследуют дело о возможной поддержке каталонских сепаратистов Россией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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