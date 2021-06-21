Экс-представитель президента в Крыму Бабин рассказал, как оккупанты устроили катастрофу в Ялте

“Ялтинцы выложили фото последствий селевого потока в Васильевке. Из них очевидно, что основой селя был именно строительный мусор, который смывался поднятой водой в русло Дерекойки”, – написал Бабин.

Он отметил, что еще осенью 2020 года эксперты Ассоциации реинтеграции Крыма сообщали, что оккупанты используют сосновый лес на границе заповедника над Дерекойкой для незаконной свалки отходов массовых и также незаконных строек элитных домов в Ялте.

https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10226150158638466

“Свалка стала “российской миной” над Ялтой, ведь выброшенные под открытым небом кучи строительного и бытового мусора, мусора с кладбищ постепенно разлагаются и попадают в местную реку Дерекойку, протекающую через весь город и впадающую в Черное море у клуба моряков в центре города. Также куча мусора вызвала развитие оползней, которые грозят обрывом магистральных линий электропередач, а потом и разрушением центральной части Ялты”, – говорилось в статье ассоциации.

Эксперты отмечали также, что, хотя и до 2014 года ситуация с охраной природы в Крыму не была идеальной, к концу 2020 года, за 80 месяцев оккупации, Южный берег Крыма “превратился в помесь свалки и бетонного гетто”.

Бабин подчеркнул, что ассоциация неоднократно сообщала органам ООН о критической ситуации с отходами в Крыму. При этом, по его данным, профильное природоохранное министерство Украины “не считает целесообразным должным образом коммуницировать о негативном антропогенном воздействии оккупантов в Крыму с международными институтами”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В Крыму 17–18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, восемь пострадали, еще один пропал без вести.

Всю ночь дождь продолжался и в Симферополе, затопило также Керчь.

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