“Лучшего способа не найдете”. Клопотенко назвал “лучший микс” из специй для молодой картошки

“Бесит, что картофель ежегодно вновь молодой и популярный, а ты нет. Но что поделаешь. Не можешь превзойти врага – съешь его”, – анонсировал приготовление блюда кулинарный эксперт.

Для начала он рекомендует обжарить молодой картофель, а затем добавить в него кусок сливочного масла и специи.

“Лучший картофельный микс: соль, паприка, кориандр, сушеные репчатый лук и чеснок, немного сахара для баланса вкусов, куркума, базилик, перец (черный и красный острый), пажитник, имбирь, мускатный орех, лавровый лист и тмин”, – перечислил ингредиенты эксперт.

Поджаренный картофель необходимо выпекать в духовке при температуре 180 °C около 20-30 минут.

“Лучшего способа приготовить эту малую вы не найдете. Она будет внутри такая нежная, как будто Боженька погладил вас по небу”, – резюмировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

—