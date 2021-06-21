Береза: Нардеп от “слуг”, считающий COVID-19 фикцией, будет спикером по COVID-паспортам. Когда это всплывет, в ПАСЕ на нас будут смотреть, как на лицемеров

Ну, теперь я видел все. Это какой-то когнитивный диссонанс, замешанный на феерическом лицемерии. Человек, который считает COVID-19 фикцией и не признает никакой вакцины, радуется тому, что он будет спикером по теме COVID-паспортов и COVID-сертификатов.

И когда всплывет эта предыстория, то на нашу делегацию будут смотреть, как на лицемеров. Понимаете? Это даже не смешно. Хотя для моносброда это норм. От них можно ждать лекций от насильника Иванисова по теме борьбы с изнасилованиями или от антисемита, как спикера по теме борьбы с антисемитизмом.

Да, “слуги” смогли в ПАСЕ показать, что им плевать на всех, кроме себя. Трускавецкий Rixos сразу чувствуется.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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