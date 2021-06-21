Израиль запретил своим гражданам посещать РФ

На совещании за участия глав министерств и ведомств премьер-министр страны Нафтали Беннет одобрил рекомендации по борьбе с COVID-19, в частности, за соблюдением обязательного карантина возвращающимися в Израиль будут привлечены 250 сотрудников полиции.

Также власти страны приняли решение запретить гражданам Израиля посещать шесть государств с высоким уровнем риска – выезжающие за границу перед посадкой на рейс должны будут заполнить и подписать декларацию, что они не будут посещать Аргентину, Россию, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данных Минздрава, за все время пандемии в Израиле подтвердили 839 940 случаев коронавирусной инфекции (48 – за последние сутки), умерло 6 427 пациентов с COVID-19. В стране прививки от коронавируса получило более половины населения, с 6 июня началась вакцинация детей 12–15 лет.

Министр внутренних дел страны Аелет Шакед сообщала, что Израиль с 1 июля разрешит въезд туристам, вакцинированным от COVID-19. Непривитые туристы должны будут пройти карантин. Прибывающие из стран с низким уровнем риска смогут не сдавать серологический тест на наличие антител.

Большинство карантинных ограничений в Израиле отменили с 1 июня. Предприятия и учебные учреждения возвращаются к нормальной работе.

С 15 июня в Израиле отменили требование носить маски в помещениях – единственное серьезное карантинное ограничение, действовавшее последние две недели. Все же маски по-прежнему должны носить люди, которые не прошли вакцинацию или не переболели COVID-19.

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