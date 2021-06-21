В Житомире на выходных под асфальт провалился грузовик с асфальтом
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По данным издания, загруженный стройматериалами грузовик провалился в дыру во время ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия. Он попал в техническое подвальное помещение, которое давно пустовало.
Фото: zhitomir.info
Фото: suspilne.media
https://www.facebook.com/a.bliznjuk.zt/posts/3027170490939060
Освободили автомобиль из ловушки с помощью строительного крана, на это понадобилось около 3,5 часов.
ВИДЕОВидео: Житомир.info | Новости Житомира / YouTube
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