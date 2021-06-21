 

В Житомире на выходных под асфальт провалился грузовик с асфальтом

21.06.2021, 17:30, Новости дня
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По данным издания, загруженный стройматериалами грузовик провалился в дыру во время ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия. Он попал в техническое подвальное помещение, которое давно пустовало.

Фото: zhitomir.info

Фото: suspilne.media

https://www.facebook.com/a.bliznjuk.zt/posts/3027170490939060

Освободили автомобиль из ловушки с помощью строительного крана, на это понадобилось около 3,5 часов.

ВИДЕОВидео: Житомир.info | Новости Житомира / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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