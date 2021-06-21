В Кремле оценили планы США ввести новые санкции против России

В Кремле знают о планах США ввести новые санкции против РФ и просчитывают варианты, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем о грядущих санкциях, возможных санкциях, которые кодифицированы. Собственно, дело в том, что некоторые санкции, они кодифицированы и их введение уже даже не зависит от воли президента США. Вот часть санкций именно относится к таким, категории кодифицированных», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле слышали заявления по «Северному потоку» уже после саммита «о том, что Америка продолжит такую линию, направленную против этого проекта». «Продолжим нашу работу, рассчитываем, что, по крайней мере, хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска», – сказал Песков.

Он также заявил, что Вашингтон своей санкционной политикой демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. «В плане своих санкционных устремлений и санкционной зависимости фактически Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. Пока, действительно, изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те самые санкции, которые кодифицированы», – сказал Песков.

По его словам, российская сторона анализирует ситуацию и просчитывает разные варианты. Как отметил представитель Кремля, обе стороны неоднократно говорили о желании предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях. «Нам действительно нужна предсказуемость», – подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».

Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против РФ новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.