 

“Вот мужику повезло”, “Что же вы столько лет делали в “ВИА Гре?” Мейхер во время репетиции показала неприличный жест

21.06.2021, 10:46, Новости дня
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На видео певица, стоя на стуле и держась руками за голову сидящего на нем мужчины, поет вокальную партию. В конце ролика артистка показала партнеру неприличный жест.

“Carmen, George Bizet. Репетируем. Ежедневно. Чтобы не оставить ни одного зрителя равнодушным”, – подписала она.

“А зачем вы встали на стул?” – поинтересовались поклонники певицы.

“Такая мизансцена”, – ответила Мейхер.

“Во мужику повезло”, – отреагировали подписчики артистки.

“Боже, я все смотрю и думаю, что же вы столько лет делали в этой “ВИА Гре”? Столько времени там потеряли с этой попсятиной, ваше место в опере, и видела недавно сериал с вашим участием – тоже очень понравилась ваша роль”, – прокомментировали ролик фолловеры.

“Жест вконце”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Ушинского при Киевском университете имени Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, проработав в коллективе с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Мейхер замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

Мейхер также воспитывает сына Игоря (2002), которого родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

18 июня 2021 года Мейхер сообщила, что готовится к премьере оперной постановки “Кармен”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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