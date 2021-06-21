 

В ДТП в Черкассах погибло три человека

21.06.2021, 10:46, Новости дня
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Авария произошла вечером 20 июня около 23.00.

“На перекрестке улицы Пастеровской и Бульвара Шевченко водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi A4”, – говорится в сообщении.

44-летнего водителя KIA Optima зажало внутри автомобиля, его доставали спасатели. Мужчину госпитализировали. 40-летний пассажир этого авто погиб на месте.

Также в ДТП погиб 25-летний водитель Audi A4.

“В салоне транспортного средства на момент аварии находилась 28-летняя пассажирка, она получила тяжелые травмы и была доставлена в третью городскую больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь девушке, она умерла”, – сообщили в полиции.

Предварительной причиной ДТП является превышение скорости, добавили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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