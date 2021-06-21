Украина и Молдова возглавили рейтинг стран с самым высоким риском засухи

В рейтинге WRI были собраны данные по 138 странам, которые составляли с учетом трех показателей – сельскохозяйственного, промышленного и регионального. Специалисты анализировали интенсивность прошлой засухи, наличие дефицита воды, поражения от засухи, численность населения, объем посевов и поголовье скота.

В первую пятерку антирейтинга вошли Молдова, Украина, Бангладеш, Индия и Сербия.

Наиболее благоприятной ситуация является у Исландии и Норвегии (Европа) и в Сенегале (Африка).

Значительная часть стран Африки не были проанализированы из-за отсутствия доступа к данным для анализа. Также уточняется, что страны, подверженные риску засухи, не всегда должны испытывать большой дефицит воды. Однако последствия все равно могут быть серьезными. Контекст:

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов из-за погодных изменений и уже в ближайшие 30–40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня подписал указ о старте экологического проекта, который предусматривает увеличение площади лесов на 1 млн гектаров за 10 лет.

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