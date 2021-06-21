“Фу, чуть не блеванула”, “Подумала, что старик рядом”. Седокова взволновала сеть постельными селфи с мужем

Пара запечатлена в постели в объятиях друг друга. Позируя для одной из фотографий, Седокова показала язык.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Почему такой язык белый, вы больны?” – спросила mashtak.elena.

“Язык какой-то больной”, – заметила zara_kst.

“Фу, я чуть не блеванула”, – призналась granina5367.

“Сначала подумала, что за старик рядом”, – написала violetta.boiko.

Контекст:

Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Это третий брак певицы. Ее первый муж – экс-капитан киевского “Динамо” Валентин Белькевич, уже покойный, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский.

У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского 19 июля 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

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