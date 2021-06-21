 

Путин поручил удержать рост тарифов на фоне развития энергоснабжения БАМа и Транссиба

21.06.2021, 10:32, Новости дня
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Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с развитием энергоснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

«Подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с обеспечением энергоснабжения участков железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», – говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении, адресованном правительству и властям сибирских и дальневосточных регионов.

Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 июля.



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