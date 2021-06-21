 

В МИД оценили итоги выборов в Иране

21.06.2021, 10:32, Новости дня
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МИД рассчитывает, что итоги выборов президента Ирана положительно повлияют на переговоры Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Надеемся, (что повлияют) только положительно, а дальше посмотрим по поведению других участников этого соглашения», – сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси победил на президентских выборах, набрав больше 17 млн голосов. Президент РФ Владимир Путин направил послание главе судебной власти Ибрахиму Раиси, поздравив его с победой на президентских выборах в Иране. 



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