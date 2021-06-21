 

Захарова назвала полным беззаконием действия США в ОЗХО

21.06.2021, 10:32, Новости дня
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Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила властям США на позицию по антироссийским санкциям, призвав обратить внимание на действия Вашингтона в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает, – полное беззаконие», – написала дипломат в Telegram.

Она подчеркнула, что для начала Вашингтон должен наказать сам себя за Югославию и Ирак, а также миллионы убитых и искалеченных людей по всему миру. «А потом можно будет слово «закон» произносить», добавила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Женевская встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. Она отметила, что «закон требует рассматривать санкции, связанные с применением химического оружия».

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят «новый пакет санкций» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний России, строящих трубопровод «Северный поток – 2». Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».

Напомним, президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против РФ новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.



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