Евро 2020. Украина сыграет в плей-офф с Италией, если не проиграет в последнем матче Австрии

Накануне, 20 июня, сборная Италии выиграла третий матч подряд в группе А, минимально победив команду Уэльса (1:0), пишет сайт УЕФА. Таким образом, “скуадра адзурра”, финишировала на первом месте, имея в активе девять очков.

В поединке 1/8 финала Евро 2020, который состоится 26 июня, Италия сыграет в Лондоне (Великобритания) на стадионе Уэмбли против команды, которая займет 2-е место в группе С. На этой позиции, перед последним матчем против Австрии, находится сборная Украины.

Матч Украина – Австрия состоится в Бухаресте (Румыния) сегодня, 21 июня, в 19.00.

Как отмечает сайт УЕФА, Украина и Австрия сыграли между собой два поединка, обменявшись победами – в ноябре 2011 года выиграла Украина (2:1), а в июне 2012 года Австрия (3:2).

В случае поражения команда тренера Андрея Шевченко существенно усложнит себе задачу выхода в плей-офф турнира, это будет зависеть от результатов игр в других группах Евро 2020.

В 1/8 финала турнира автоматически классифицируются команды, занявшие первые два места в группе. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общему рейтингу сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

Контекст:

В первом туре Евро 2020 сборная Украины по футболу 13 июня в Амстердаме проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча Украина – Северная Македония УЕФА назвал капитана украинской сборной Андрея Ярмоленко.

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