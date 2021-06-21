21 июня. День летнего солнцестояния, Всемирный день йоги и другие праздники этого дня

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21.06.2021, 9:48, Новости дня
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В мире сегодня отмечают сразу несколько праздников: День селфи, Международный день йоги, Международный день скейтбординга, Всемирный день гуманизма и Всемирный день гидрографии (наука, занимающаяся измерением и описанием физических характеристик океанов, морей, озер, рек и так далее).

В православной традиции сегодня именины у Василия, Ефрема, Константина, Павла и Феодора. В католической – у Алиции, Марты и Алоизы.

Этот день в истории:

в 1915 году украинский художник Казимир Малевич написал одну из самых известных авангардных картин в мире – “Черный квадрат”;
в 2003 году в Берлине прошел последний концерт популярного немецкого мужского дуэта Modern Talking;
в 1975 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга “Челюсти”;
в 1978 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла “Эвита”, написанного Эндрю Ллойд Уэббером и Тимом Райсом.

В этот день родились:

в 1905-м – Жан Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург;
в 1910-м – Александр Твардовский, советский поэт, писатель, журналист, автор поэмы “Василий Теркин”;
в 1935-м ­– Франсуаза Саган, французская писательница, драматург, автор романов “Здравствуй, грусть!”, “Немного солнца в холодной воде”, “Любите ли вы Брамса?”;
в 1941-м – Валерий Золотухин, российский актер театра и кино;
в 1955-м – Мишель Платини, французский футболист, чемпион Европы, тренер, президент УЕФА в 2007–2016 годах;
в 1962-м – Виктор Цой, музыкант и автор песен, лидер рок-группы “Кино”;
в 1970-м – Тарас Чубай, украинский музыкант и автор-исполнитель, лидер группы “Плач Єремії”;
в 1982-м – принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Великобритании, сын принца Чарльза и принцессы Дианы;
в 1985-м – Лана Дель Рей, американская певица.

Согласно народным приметам, с сегодняшнего дня наступает пора летних гроз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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