“Что уготовано судьбой Геральту из Ривии во втором сезоне?”. Вышел новый тизер сериала “Ведьмак”. Видео

На этот раз 10-секундное видео было посвящено главному герою – ведьмаку Геральту, которого играет британский актер Генри Кавилл (первый тизер был о принцессе Цирилле, одной из главных героинь).

“Что уготовано судьбой Геральту из Ривии во втором сезоне? Вот подсказка”, – написано в Twitter-посте с видео. “Готов ли ты?”, “Спасение”, “Беги!” – звучит в ролике голос Геральта и смонтирована нарезка из сцен второго сезона.

Старт второго сезона “Ведьмака” планируется до конца 2021 года.

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here’s a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG

— The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021

Контекст:

“Ведьмак” (англ. The Witcher) – американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Премьера сериала состоялась в декабре 2019 года на стриминг-сервисе Netflix.

Роль ведьмака Геральта сыграл британский актер Генри Кавилл. В сериале описываются события, происходившие во времена Средневековья.

В январе 2020 года Netflix объявил, что за первый месяц после премьеры сериал посмотрели более 76 млн зрителей.

18 июня 2021 года стало известно, что на сайте change.org появилась петиция с требованием отстранить Кавилла от роли в сериале “Ведьмак”. Причина – девушка актера Натали Вискузо якобы придерживается расистских взглядов.

