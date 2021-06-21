“А трусы-то где?”, “Шикарная киса!”. Волочкова засветила зону между ног

“Сегодня у меня блистательный день и настроение! И вам желаю добра”, – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики прокомментировали фото.

“А трусы-то где?” – спросил daw26021971.

“Как некрасиво, даже страшно”, – заявил ustin9839.

“Шикарная киса!” – отметил weidosvlad.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

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