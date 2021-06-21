Пашинян набрал достаточно голосов для формирования правительства Армении

И. о. премьер-министра Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян набрал на внеочередных парламентских выборах достаточно голосов (53,92%), чтобы самостоятельно формировать правительство, сообщил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.

«Те данные, которые мы опубликовали, конечно, да, дают такое право», – сообщил Мукучян, передает ТАСС.

Также Центральная избирательная комиссия Армении на внеочередном заседании подтвердила предварительные результаты выборов в парламент и подписала соответствующий протокол. «Если нет возражений предлагаю подписать протокол о предварительных результатах выборов в Национальное собрание Армении. Согласно законодательству через семь дней мы подведем окончательные итоги», – сказал Мукучян.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК, на 19.00 мск воскресенья, явка составила 49,4%.

Согласно предварительным результатам, конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия «Гражданский договор», лидером которой является и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Второе место занял блок «Армения», возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Третьей силой, прошедшей в парламент, стал блок «Честь имею» бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна.