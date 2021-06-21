 

Взыскание алиментов решили перевести в онлайн формат к 2023 году

21.06.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Процедура взыскания алиментов к 2023 году должна быть переведена в электронный вид и будет осуществляться преимущественно удаленно, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в электронный вид и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство полностью защитит интересы и права ребенка», – цитирует Чернышенко ТАСС.

Вице-премьер отметил, что в рамках цифровой трансформации будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, работодателями, а также обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

В аппарате вице-премьера пояснили, что к 2023 году предполагается реализовать возможность подачи иска в мировой суд через портал Госуслуг. «Все банки будут подключены к ФССП через электронный документооборот», – пояснили там.

Напомним, в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что с 1 июля в РФ будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / Украинские власти захотели ввести «очень интеллектуальный» локдаун

10.05 / Джонсон объявил об ослаблении коронавирусных ограничений в Британии

28.09 / Навальный опроверг «секретность» встречи с Меркель

14.02 / Обрушение породы произошло на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области

23.01 / СК и ВС поддержали проект о лишении свободы на пять лет за вовлечение подростков в митинги

09.08 / Лукашенко сказал о первом иностранном визите после победы на выборах

15.07 / Гены, которые отвечают за устойчивость к антибиотикам, были обнаружены в птичьем помете

23.02 / В США утвердили кандидата в постпреды ООН

16.04 / Гольдфарб: Как Путин может симметрично ответить на санкции США? У американской элиты нет собственности в России

08.11 / “Получил 71 млн голосов”. Трамп заявил о своей победе на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика