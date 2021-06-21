Взыскание алиментов решили перевести в онлайн формат к 2023 году

Процедура взыскания алиментов к 2023 году должна быть переведена в электронный вид и будет осуществляться преимущественно удаленно, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в электронный вид и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство полностью защитит интересы и права ребенка», – цитирует Чернышенко ТАСС.

Вице-премьер отметил, что в рамках цифровой трансформации будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, работодателями, а также обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

В аппарате вице-премьера пояснили, что к 2023 году предполагается реализовать возможность подачи иска в мировой суд через портал Госуслуг. «Все банки будут подключены к ФССП через электронный документооборот», – пояснили там.

Напомним, в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что с 1 июля в РФ будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях.