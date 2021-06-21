В Украине за сутки сделали 4390 прививок от коронавируса

3715 человек получили первую дозу вакцины, а 675 украинцев получили вторую прививку и завершили вакцинацию.

“С начала прививочной кампании привито 1 726 042 человека, из них получили одну дозу 1 726 040 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 360 452 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 086 492 прививки”, – говорится в сообщении.

20 июня в Украине прививки делали 56 мобильных бригад, также работали 185 прививочных пунктов и 24 центра вакцинации.

В лист ожидания вакцинации записалось 718 164 человека.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac). Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Глава Минздрава Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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