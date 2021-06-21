 

“Капец! А что с ногами?” Настя Каменских показала себя в бикини

21.06.2021, 8:50, Новости дня
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“Спасибо, Вселенная, за еще один прекрасный день. На фото абсолютное блаженство”, – подписала фотографию Каменских.

За несколько часов снимок набрал почти 50 тыс. лайков и несколько сот комментариев.

“Да уж, с фотошопом ног перебор”, – раскритиковала певицу пользователь с ником irinaanisimova9724.

“Угу, эффект удлинения ног. Харе, ты и так мега-секс”, – написала flyapple_.

“Какие ноги!” – восхитилась _olga.aquarius_.

“Шикарные ноги! Анастасия, вы красотка”, – прокомментировал снимок roma_moscow_kremlin__95.

“Капец! А что с ногами?” – удивилась tatianaburniak.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что “мечтает о ребеночке”. По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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