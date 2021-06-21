 

“Отлично защитился”. Монумент Гордона, созданный из “цифровой глины” и напечатанный на 3D-принтере, стал дипломной работой скульптора. Видео

21.06.2021, 8:50, Новости дня
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По словам Кодрула, он решил создать монумент Гордона, так как “с интересом и восхищением” следит за его журналистской деятельностью и публикациями в сети.

“Я долго размышлял, что именно хочу сделать. Хотелось создать монумент значимой фигуре в нашей стране. Я все время смотрю интервью Дмитрия Гордона, восхищаюсь его творчеством”, – объяснил свой выбор художник. 

Фото: Личный архив Олега Кодрула

По словам Кодрула, он приступил к работе над скульптурой около трех месяцев назад. Работал без спешки, совмещая дипломную работу с профессиональной деятельностью – художник выполняет работы на заказ.

“У меня была команда, с которой советовался, они мне помогали. Я работал в компьютерных программах – скульптура выполнена из “цифровой глины”. После этого работу напечатал на 3D-принтере и создал две мультимедийные анимации”, – рассказывает художник. 

Эти работы и были представлены на защите диплома. 

Фото: Личный архив Олега Кодрула

Высота скульптуры составляет 30 см, но Кодрул подчеркивает, что ее можно воссоздать в любом размере. 

Фото: Личный архив Олега Кодрула

По словам скульптора, сперва профессора академии восприняли идею создания скульптуры из цифровой глины “довольно негативно”.

“Говорили, что это косвенно связано со скульптурой, что я чуть ли не надругался над классической школой. Но я аргументировал, что именно это направление сейчас актуально в искусстве, и со временем они начали снисходительно относиться к этому и на защите диплома сказали, что стоит развивать это направление digital art в стенах академии. Я отлично защитился, получил 98 баллов из 100 с приглашением в магистратуру”, – рассказал Кодрул.

Скульптор говорит, что хочет подарить свою работу Дмитрию Гордону, а пока скульптура находится в его мастерской НАИИА.

ВИДЕОВидео: editor GORDON / YouTube
Контекст:

Скульптура – не единственное произведение современного искусства, прототипом которого является Гордон.

Ранее украинский создатель Instagram-фильтров Александр Филь создал в сети 3D-маски дополненной реальности с изображением журналиста.

В апреле 2021 года объединение художников Introvaders (Киев) создало видеоролик с участием Гордона и конвертировало в NFT-токен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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