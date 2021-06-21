 

Выросло число пострадавших после подтопления Ялты

21.06.2021, 4:44, Новости дня
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Количество пострадавших от затопления Ялты выросло до 40 человек, сообщила руководитель администрации города Янина Павленко.

«В наши больницы обратилось 40 человек с легкими повреждениями. Два по прежнему, к сожалению, числятся в розыске», – сообщила Павленко в видеообращении, опубликованном в ее Facebook.

Глава администрации города уточнила, что при руководстве Ялты создается волонтерский центр для помощи «точечно» в ответ на обращения людей в соцсетях, а также на горячую линию.

После сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Изначально сообщалось 24 пострадавших, один мужчина погиб, двое значились пропавшими без вести. Павленко призывала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.



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