 

Антонов прибыл в посольство РФ в Вашингтоне

21.06.2021, 2:22, Новости дня
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Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на служебном автомобиле въехал на территорию дипломатической миссии РФ в Вашингтоне после возвращения регулярным рейсом «Аэрофлота» в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди из Москвы.

Антонов на служебном автомобиле въехал на территорию посольства РФ в Вашингтоне в районе 18.00 (01:00 мск понедельника), передает ТАСС.

В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. После возвращения в Соединенные Штаты Антонов объяснил, чем намерен заняться в США.

Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол РФ в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.

На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. В американской администрации после саммита в Женеве отмечали, что РФ и Соединенные Штаты условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга.



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