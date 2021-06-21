 

На российский рынок выходит смартфон Redmi Note 10T

21.06.2021, 2:14, Новости дня
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Как стало известно, компания Xiaomi 22 июня готовится представить на российском рынке новую модель смартфона Redmi Note 10T. Презентация пройдет в онлайн-режиме на корпоративном канале в YouTube, сообщают представители компании-производителя.

Во время мероприятия участникам просмотра предложат поучаствовать в конкурсе, победители которого получат призы. Всего-то нужно представить коллажи из своих фото в начальных и выпускных классах школы.

Кстати, наградой станет именно новенький смартфон Redmi Note 10T, в котором размер экрана составляет 6,5 дюйма, а частота обновления картинки на нем – 90 Гц. В сети опубликованы и другие технические характеристики, но еще подробнее о них можно будет узнать во время презентации.



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