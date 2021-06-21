Выделен первый транш для помощи пострадавшим от ливней в Ялте

Крымскими властями администрации Ялты выделен первый транш в размере почти 58 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от ливней, сообщила глава города Янина Павленко.

«Совмин прорабатывает порядок выплаты компаниям-юрлицам и возможные компенсации за автомобили. В настоящее время уже работает 11 комиссий по Ялте по компенсации людям, которые пострадали во время стихии. Глава республики выделил 57,8 млн рублей – первый транш на помощь пострадавшим в Ялте», – приводит слова Павленко ТАСС.

Как отметила глава администрации, на улице Кривошты в Ялте ситуация стабилизировалась. Все силы брошены на откачку воды из подвалов зданий и обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии. Власти готовы к возобновлению троллейбусного движения, но запустят его после обследования всех мостов в городе.

В поселке Кореиз ситуация также взята под контроль. «Вода идет уже в сформированное русло. Пришли результаты работы беспилотников, мы четко понимаем откуда идет вода. Она идет под Ай-Петри, под канатной дорогой, со скал. Идет огромный поток воды, который, скорее всего, формируется в пещерах», – сказала Павленко.

В зоне подтопления в Кореизе остаются 37 домов. В понедельник комиссия начинает работу по обследованию 87 домов, которые находились на подтопленном участке. Специалисты определят целостность этих зданий и возможность их дальнейшей эксплуатации. Павленко отметила, что здания были построены хозспособом.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится среди пропавших без вести, его ищут. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии.