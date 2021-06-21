Создана 3D-карта Солнечной системы

Где находятся границы Солнечной системы? Отвечая на этот вопрос, ученые говорят о гелиосфере, в которой защита внутреннего пространства обеспечивается за счет достаточно мощного солнечного ветра. Ее-то и попытались отобразить на трехмерной карте ученые, опубликовавшие на данную тему статью в журнале The Astrophysical Journal.

Откровенно говоря, 3D-карта удивила и самих ее создателей. Как оказалось, гелиосфера имеет форму не шара, как можно было предполагать, а вытянутой капли.

Солнечный ветер отражает только 70% поступающего из-за пределов нашей системы излучения. Да и то по краям его сила не одинакова. Почему именно так происходит, пока непонятно. Но факт остается фактом: наш мир не такой уж и «круглый».