25 июня мимо Земли пронесется еще один огромный астероид

Еще один огромный астероид промчится мимо нашей планеты через три дня, сообщают ученые. Его скорость составляет примерно 48 тысяч километров в час. Это больше второй космической, с которой можно выйти на орбиту Солнца, но не покинуть пределы нашей Солнечной системы.

По словам астрономов, величина данного космического тела вдвое больше, чем у знаменитой Статуи Свободы. Случись столкновение с Землей, ничто живое на ее поверхности не выжило бы.

Однако опасности никакой нет, успокаивают ученые. Минимальное расстояние между нами все же будет в пятнадцать раз больше, чем до Луны. Кроме того, исследователи космоса давно знают и о существовании этого астероида, и о траектории его движения.