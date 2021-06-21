 

25 июня мимо Земли пронесется еще один огромный астероид

21.06.2021, 0:18, Новости дня
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Еще один огромный астероид промчится мимо нашей планеты через три дня, сообщают ученые. Его скорость составляет примерно 48 тысяч километров в час. Это больше второй космической, с которой можно выйти на орбиту Солнца, но не покинуть пределы нашей Солнечной системы.

По словам астрономов, величина данного космического тела вдвое больше, чем у знаменитой Статуи Свободы. Случись столкновение с Землей, ничто живое на ее поверхности не выжило бы.

Однако опасности никакой нет, успокаивают ученые. Минимальное расстояние между нами все же будет в пятнадцать раз больше, чем до Луны. Кроме того, исследователи космоса давно знают и о существовании этого астероида, и о траектории его движения.



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